Sukeľovci sa na turnaj tešia, Šatan ich už dokáže rozoznať

Matúš Sukeľ, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 4. novembra (TASR) - V hokejovom drese Slovenska sa na nadchádzajúcom Nemeckom pohári predstavia aj dvojičky Matúš a Jakub Sukeľovci. Pôvodne bol nominovaný iba Jakub, no po niekoľkých vynútených zmenách zavolal generálny manažér Miroslav Šatan aj Matúšovi. Hoci je Jakub o štyri minúty starší ako jeho dvojča, v A-tíme absolvuje premiéru. Mladší a hokejovo skúsenejší Matúš verí, že ťažkú úlohu zvládne jeho brat rovnako, ako to dokázal on sám.Obaja 23-roční hokejisti sa pondelňajšieho zrazu nevedeli dočkať.uviedol Matúš Sukeľ. Z nominácie sa tešil aj jeho brat, ktorý sa chce ukázať v čo najlepšom svetle.Či budú obaja bratia hrať spolu v jednom útoku ešte nevedno. Ak by sa tak nestalo, Sukeľovcom by to nevadilo. Na izbe však budú spolu.povedal Jakub. Jeho skúsenejší brat mu pred zrazom veľa rád nedával:Nováčik v reprezentácii má pred turnajom niekoľko očakávaní, chce však zaujať trénerov rovnako, ako sa to podarilo jeho dvojčaťu.Na uplynulom domácom svetovom šampionáte v Košiciach bol Matúš Sukeľ najlepší strelec Slovenska, aj vďaka tomu si mohol vyberať z množstva ponúk. Napokon zakotvil v Sparte Praha, ktorá vedie českú extraligu.Prítomnosť oboch dvojičiek spôsobilo v kabíne aj niekoľko humorných situácií, keďže sa podobajú ako vajce vajcu. Problémy rozoznať oboch hokejistov mal aj Šatan.prezradil na záver prvý muž slovenského hokeja.