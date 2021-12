Súkromné podniky v New Yorku nesmú vpustiť na pracovisko nezaočkovaných zamestnancov, inak im hrozia pokuty

Výška pokuty je od tisíc dolárov

28.12.2021 (Webnoviny.sk) - V New Yorku vstúpilo v pondelok do platnosti nariadenie, na základe ktorého musia takmer všetky súkromné podniky zakázať neočkovaným zamestnancom vstup na pracovisko.Mesto k tomuto kroku pristúpilo vzhľadom na rýchle šírenie nového variantu koronavírusu omikron.Nová povinnosť sa týka zhruba 184-tisíc podnikov. Ich zamestnanci musia preložiť doklad, že absolvovali aspoň jedno očkovanie proti koronavírusu.V prípade nedodržania povinnosti hrozia zamestnávateľom pokuty od tisíc dolárov. Starosta Bill Blasio však tvrdí, že ukladanie sankcií bude až krajná možnosť.Zamestnávatelia musia u každého pracovníka overovať a uchovávať doklad o očkovaní. Pracovníci, ktorí sa nechali zaočkovať iba raz, budú musieť do 45 dní prijať druhú dávku.Na základe nariadenia musia spoločnosti na „viditeľnom mieste“ umiestniť oznam potvrdzujúci dodržiavanie tohto pravidla.