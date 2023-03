Súkromné stretnutie Bidena a Scholza v Bielom dome, diskutovali najmä o vojne na Ukrajine

4.3.2023 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden a nemecký kancelár Olaf Scholz sa v piatok súkromne stretli v Oválnej pracovni Bieleho domu. Za zatvorenými dverami sa zhovárali viac ako hodinu, pričom z rozhovorov dokonca vynechali i svojich popredných poradcov.Biden po schôdzke žartoval, že so Scholzom vyriešili všetky svetové problémy sami. Biely dom však neuviedol, či sa Biden a Scholz na niečom dohodli. V oficiálnom stanovisku bolo iba málo podrobností, okrem toho, že obaja lídri diskutovali o vojne na Ukrajine a „vymenili si pohľady na iné globálne problémy“.Vo štvrtkovom prejave v nemeckom parlamente Scholz vyzval Čínu, aby Rusku nedodávala zbrane a radšej využila svoj vplyv na Moskvu. Počas krátkych piatkových verejných vystúpení zasa Scholz povedal, že západní spojenci budú podporovať Ukrajinu „tak dlho, ako to bude potrebné“.„Pre ohrozenie mieru, ktoré priniesla ruská invázia na Ukrajinu, je to veľmi dôležitý krok,“ povedal Scholz. Biden poďakoval Nemecku za poskytnutie „kritickej vojenskej podpory“.