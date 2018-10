Súkromné ZP: Financovanie zdravotníctva prenáša štát na pracujúcich

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) – Obe súkromné zdravotné poisťovne si myslia, že bremeno financovania zdravotníctva štát v neprimeranej miere prenáša na pracujúcich obyvateľov. Hoci sa slovenskej ekonomike historicky darí, štát by mal uvoľniť na zdravotníctvo viac prostriedkov. Pre TASR to zhodnotili zdravotné poisťovne (ZP) Dôvera a Union.PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský je toho názoru, že návrh štátneho rozpočtu na budúci rok pre zdravotníctvo sa dá nazvať ajuviedol pre TASR.Podľa ZP Dôvera štát ale. Štepianský za zdravotnú poisťovňu povedal, že po prvý raz za posledné roky plánuje znížiť úhrady za poistencov štátu.priblížil.Zdravotníctvo na Slovensku je podľa hovorcu ZP Union Mateja Neumanna dlhodobo finančne poddimenzované.vysvetlil Neumann.Pripomenul, že najvyšší rast miezd za posledných desať rokov bol vo výške 4,6 percenta. V roku 2018 sa síce podľa hovorcu súkromnej zdravotnej poisťovne črtá rekordný rast vo výške 6,2 percenta, no myslí si, že predpokladať, že sa to zopakuje aj budúci rok, jemieni Neumann.Union zdravotná poisťovňa pokladá preto za nevyhnutné ďalšie dofinancovanie sektora. Transparentnosť financovania v zdravotníctve je podľa NeumannaTen zdôraznil, že jeŠtátna zdravotná poisťovňa zatiaľ avizovaný rozpočet komentovať nechce.uviedla pre TASR hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.