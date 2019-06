Súkromní lekári mienia, že informácie o ich platoch sú zavádzajúce

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júna (TASR) - Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR sa ohradila voči informáciám o porovnávaní ich platov. Analýzu, ktorú zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) začiatkom júna, považuje asociácia za "zavádzajúcu" a "nekorektnú".INEKO tvrdil, že súkromní ambulantní kardiológovia a gynekológovia zarábajú spomedzi svojich kolegov najviac. Naopak, neurológovia a internisti najmenej, pričom rozdiel v ich platoch by mal byť v niektorých prípadoch aj 2,5-násobný. Analytici pritom vychádzali z dát Registra účtovných závierok právnických osôb a z údajov poskytnutých všetkými tromi zdravotnými poisťovňami.tvrdí asociácia, podľa ktorej tento fakt analytici potvrdili na stretnutí s prezidentom ASL SR Mariánom Šóthom.Analytici zistili výrazné rozdiely v príjmoch ambulantných súkromných lekárov. Porovnávali príjmy 19 najrozšírenejších medicínskych odborností za rok 2017. V priemere mal súkromný ambulantný lekár v roku 2017 podľa nich hrubý mesačný príjem vo výške 2416 eur.Asociácia pripomína, že tržby súkromných lekárov môžu zahŕňať aj služby hradené pacientom či inú podnikateľskú činnosť.zdôrazňuje. Uviedla aj to, že v prípade tržieb je vysoko pravdepodobné, že je v nich zahrnutá aj druhá, tretia práca lekára. Do tržieb najmä u mnohých špecialistov zahrnul INEKO podľa ASL tiež platby za tzv. A-čkové lieky, teda lieky podávané priamo v ambulancii a lieky, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nakupuje pre pacientov liečených biologickou liečbou schvaľovanou ich zdravotnou poisťovňou.mieni ASL.Asociácia označila tvrdenia analytikov za "kriminalizáciu lekárov, ktorá nie je ničím podložená".uzavreli zástupcovia súkromných lekárov.