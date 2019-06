Súkromný investor plánuje pri Dežericiach vybudovať priemyselný areál

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Dežerice 14. júna (TASR)- Súkromný investor plánuje v katastri Dežeríc v okrese Bánovce nad Bebravou vybudovať priemyselný areál pre ľahkú priemyselnú výrobu a skladovanie. Priestor na svoje aktivity by tam podľa neho mali nájsť zatiaľ nešpecifikované podniky.Areál sa má nachádzať mimo zastavaného územia obce na pozemkoch vo vlastníctve investora. Rozprestierať sa má na ploche približne 38.436 metrov štvorcových (m2). Vyplýva to ďalej zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť TRIA RD, s.r.o. so sídlom v Dežericiach na posúdenie orgánom.Investor zatiaľ zastavanú plochu odhadnúť nevedel, keďže podľa neho závisí od budúcich prevádzkovateľov. Jeho zámer však počíta s výstavbou výrobnej haly určenej pre ľahký priemysel s rozlohou približne 2500 m2. Uvažuje o výstavbe celkovo štyroch objektov, totožného tvaru a účelu.zdôvodnila svoj zámer spoločnosť.Náklady na zriadenie priemyselného areálu odhadla firma na 450.000 eur, ďalšie financie na vybudovanie základných regulovaných priestorov určí neskôr. S výstavbou areálu počíta podľa nej i plánovaná zmena územného plánu obce, od ktorej má mať súhlas na realizáciu projektu.Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti dosiahla v okrese Bánovce nad Bebravou podľa posledných dostupných údajov 2,76 percenta.