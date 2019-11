Súkromný sektor eurozóny pokračoval v novembri v slabom raste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. novembra (TASR) - Súkromný sektor eurozóny pokračoval tento mesiac v slabom raste, už tretí mesiac po sebe, pričom rast bol druhý najslabší za viac než šesť rokov. Ukázal to v piatok zverejnený rýchly odhad spoločnosti IHS Markit.Kompozitný index nákupných manažérov v eurozóne, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v novembri 50,3 bodu oproti hodnote 50,6 bodu v októbri. To znamená spomalenie rastu sektora na úroveň takmer stagnácie, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.Novembrový údaj zároveň predstavuje druhý najslabší rast aktivity v súkromnom sektore od júla 2013. Ekonómovia pritom očakávali, že index zaznamená rast a dosiahne 50,9 bodu.Výrobný sektor pokračoval v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo. Naopak, sektor služieb rástol, tempo rastu sa však spomalilo, zatiaľ čo analytici očakávali jeho zrýchlenie.Index nákupných manažérov pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v novembri 46,6 bodu oproti 45,9 bodu v októbri. Výsledok je tak o niečo lepší, než odhadovali ekonómovia, ktorí počítali so zvýšením indexu na 46,4 bodu.Index poukazujúci na aktivitu v sektore služieb zasa klesol na 51,5 bodu z októbrovej hodnoty 52,2 bodu. Ekonómovia očakávali, že sa zvýši na 52,4 bodu.