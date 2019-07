Súkromný sektor eurozóny sa v júni mierne zrýchlil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. júla (TASR) - Súkromný sektor eurozóny sa minulý mesiac mierne zrýchlil. Napriek tomu zostalo tempo jeho rastu pomerne slabé, keďže o niečo väčšie tempo sektora služieb vykompenzoval pokračujúci hlboký pokles vo výrobnom odvetví. Vyplýva to zo spresnených údajov spoločnosti IHS Markit.Podľa konečných výsledkov Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v júni vzrástol na 52,2 bodu z 51,8 bodu v máji.To je lepší výsledok ako 52,1 bodu pri rýchlom odhade a stále pomerne blízko zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.Júnový prieskum naznačil, že hospodárstvo euroregiónu na konci 2. štvrťroka sa mierne zrýchlilo, ale jeho celkové tempo za celý kvartál zostalo slabé, povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.Pod júnový výsledok sa podpísal najmä sektor služieb, ktorý pokračoval v raste, zatiaľ čo aktivita vo výrobnom sektore opäť klesla, už piaty mesiac po sebe.Konkrétne PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa v júni zvýšil na 53,6 z 52,9 bodu v máji. Prekonal tak rýchly odhad, podľa ktorého mal dosiahnuť 53,4 bodu.Ale PMI výrobného sektora sa v júni znížil na 47,6 bodu z májových 47,7 bodu. Rýchly odhad pritom signalizoval, že by mal aspoň trochu vzrásť na 47,8 bodu.PMI výrobného sektora eurozóny už piaty mesiac po sebe zostal pod hranicou 50 bodov.Čo sa týka jednotlivých krajín euroregiónu, najvyšší kombinovaný PMI pre oba sektory dosiahlo Írsko, a to 54,4 bodu, čo bolo jeho štvormesačné maximum. Druhé bolo Francúzsko s PMI 52,7 bodu, čo je menej ako 52,9 bodu pri rýchlom odhade, ale najväčšia hodnota za sedem mesiacov. Na tretej priečke sa umiestnilo Nemecko s PMI 52,6 bodu, po ktorom nasledovali Španielsko (52,1 bodu) a Taliansko (50,1 bodu).Williamson na základe júnových výsledkov prieskumu odhaduje, že sa hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v období apríl-jún sa zvýšil medzikvartálne len o niečo viac ako 0,2 %. To je slabší výsledok ako v predchádzajúcom mesiaci.