Súkromný sektor eurozóny v júni nabral vyššie tempo

Londýn 4. júla (TASR) - Súkromný sektor eurozóny v júni, na konci 2. kvartálu, nabral tempo, a o niečo väčšie, ako naznačil predbežný odhad. Rast jeho produkcie a nových objednávok sa zrýchlil, aj keď nie natoľko, aby dosiahol úroveň, ktorú mal na začiatku roka. Hlavným ťahúňom bol v júni sektor služieb, ktorý dosiahol najrýchlejší rast za štyri mesiace, čím vykompenzoval ďalšie spomalenie výrobného sektora. Vyplýva to zo spresnených údajov spoločnosti IHS Markit.Podľa najnovšieho prieskumu IHS Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v júni vzrástol na 54,9 bodu z 54,1 bodu v máji. Spresnený index je mierne väčší ako 54,8 bodu pri predbežnom odhade.Priemerná hodnota PMI za 2. štvrťrok dosiahla 54,7 bodu a bola najslabšia od posledného kvartálu 2016.Pokiaľ ide o jednotlivé ekonomiky eurozóny, najvyšší kombinovaný PMI vykázalo v júni Írsko, a to 58,1 bodu, čo predstavuje päťmesačné maximum. Nasleduje Francúzsko, ktorého spresnený PMI na úrovni 55 bodov je nižší ako 55,6 bodu pri rýchlom odhade, ale zároveň najvyšší za dva mesiace. Tretie bolo Španielsko s PMI 54,8 bodu, čo je jeho najnižšia úroveň za 17 mesiacov. Nemecký spresnený PMI 54,8 bodu je väčší ako predbežných 54,2 bodu a najvyšší za tri mesiace a taliansky PMI 53,9 bodu predstavuje štvormesačné maximum.Spresnený prieskum ďalej ukázal, že PMI dominantného sektora eurozóny, služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa v júni zvýšil na 55,2 bodu z 53,8 bodu v máji, čo je jeho štvormesačné maximum. Hodnota tohto indexu je vyššia ako 50 bodov (čo znamená rast) už 59 mesiacov v rade. Ale jeho priemer za 2. štvrťrok ako celok na úrovni 54,5 bodu bol nižší ako 56,4 bodu v 1. kvartáli a najhorší výsledok za 1,5 roka.PMI výrobného sektora eurozóny však v júni klesol na 54,9 bodu z 55,5 bodu v máji. Spresnený údaj je o niečo horší ako 55 bodov pri rýchlom odhade a zároveň je júnový index najnižší za 18 mesiacov.Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit po zverejnení výsledkov upozornil, že náklady podnikov a priemerné ceny tovarov a služieb sa zvyšujú a blížia sa k sedemročným maximám. To sa pravdepodobne premietne do vyššej inflácie v nasledujúcich mesiacoch.Miera inflácia v eurozóne dosiahla v júni 2 %, čo je jej najvyššia úroveň za viac ako rok a cieľová hranica Európskej centrálnej banky (ECB).Williamson dodal, že júnové údaje poukazujú na kvartálne tempo rastu hospodárstva eurozóny v období apríl-jún mierne nad úrovňou 0,5 %, čo zodpovedá strednej prognóze analytikov.