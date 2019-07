Súkromný sektor v USA vytvoril viac pracovných miest, než sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Washington 31. júla (TASR) - Súkromný sektor v USA vytvoril v júli viac pracovných miest, než sa očakávalo. To signalizuje, že trh práce je naďalej v dobrej kondícii, a to napriek obavám zo spomaľovania ekonomiky.V súkromnom sektore vzniklo v júli 156.000 nových pracovných miest, uviedol inštitút ADP a firma Moody’s Analytics. Ekonómovia počítali len so 150.000 novými miestami. ADP tiež revidoval júnový údaj smerom nahor z +102.000 na +112.000.Aj keď čísla signalizujú, že situácia na trhu práce je naďalej dobrá, počet novovytvorených miest v uplynulých mesiacoch padol z úrovní nad 200.000, na ktorých sa trvalo pohyboval počas uplynulých rokov. To signalizuje, že podmienky na trhu práce sa napínajú.uviedol hlavný ekonóm Moody’s Analytics Mark Zandi. Spomaľovanie podľa neho pociťujú predovšetkým malé firmy. Dodal, že prekážkami rastu pracovných miest sú nedostatok pracovnej sily, prepúšťania v maloobchode a negatívny vplyv oslabenia globálneho obchodu.V sektore služieb v júli vzniklo 146.000 nových pracovných miest a výrobcovia vytvorili 9000 nových pracovných miest.