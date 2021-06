Sulík: Antigénové testovanie stálo Slovensko obrovské peniaze a jeho efekt je stále veľmi otázny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.6.2021 (Webnoviny.sk) - Antigénové testovanie stálo Slovensko obrovské peniaze, jeho efekt je však podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) veľmi otázny.Predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita to uviedol po tom, ako v Bratislave dostal prvú dávku vakcíny. Pripomenul, že napriek masovému testovaniu sme v určitom období zaznamenali jeden z najvyšších počtov úmrtí. „Je to veľmi smutná kapitola našej krajiny," povedal Sulík.Naopak, očkovanie je podľa neho jedinou cestou, aby sa náš život po korone znormalizoval a nemali sme žiadne obmedzenia. „Myslím si, že mnoho krajín zavedie podmienku, respektíve alternatívou k testovaniu bude práve to, aby bol niekto zaočkovaný," dodal a avizoval, že aj na Slovensku budú platiť pravidlá takéhoto typu.Zároveň vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať a pomohli tak na Slovensku vybudovať kolektívnu imunitu,.