Sulík: Asi všetci vidíte, že je to čistý chaos, čo Matovič vniesol do politiky

Sulík nevidí svoje pochybenie

Matovičove spojenie s fašistami

7.6.2022 (Webnoviny.sk) - Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík SaS ) sa nechystá sám odísť z funkcie. „Ja určite odstupovať nebudem," vyhlásil v utorok Sulík na tlačovej besede v reakcii na minulotýždňovú výzvu poslanca Györgya Gyimesiho (OĽaNO), aby odstúpil v súvislosti s dohodnutými sankciami EÚ na ruskú ropu.Minister Sulík povedal, že jeho šéfom je premiér Eduard Heger (OĽaNO). „Ak bude mať pocit, že si nerobím svoju robotu dobre, má možnosť navrhnúť moje odvolanie prezidentke," konštatoval a dodal, že nevidí svoje pochybenie.Minister financií Igor Matovič OĽaNO ) plánuje v stredu 8. júna na rokovanie vlády predložiť návrh zákona, ktorý zvýši dane na alkohol, hazard a pre bohaté firmy, ale zároveň zvýši platy zamestnancov verejnej správy o desať percent.Podľa Sulíka je nekorektné spájať zvýšenie platov s vyššími daňami. „Keď chcú učitelia viac zarábať, mali by svojich žiakov učiť fajčiť, piť a hazardovať. Bude viac na platy. To je, samozrejme, vtip," uviedol Sulík.Ak návrh na vyššie dane minister Matovič predloží na vládu, SaS bude jeho návrh vetovať a bude žiadať, aby sa stiahol z vlády. Sulík si podporu takejto legislatívy vie predstaviť v prípade, že by sa znížili alebo zrušili iné dane. Ako príklad spomenul koncesionárske poplatky.Sulík na adresu Matoviča povedal, že „takto to ďalej nejde". „Asi všetci vidíte, že je to čistý chaos, čo Igor Matovič vniesol do politiky. Miestami je to nebezpečné aj nechutné," podotkol aj poukázal na „koalíciu s fašistami" pri schvaľovaní opatrení na pomoc rodinám v parlamente.Ak prezidentka spomínanú legislatívu vráti parlamentu na opätovné prerokovanie, tak sa bude podľa Sulíka prelamovať veto hlavy štátu spolu s fašistami. Líder SaS nevie, či by si práve takto mali ľudia pamätať vládu Eduarda Hegera.