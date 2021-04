Sulík bude musieť odpovedať na otázky, Kremského zaujímajú zvláštne dotácie pre bojnický penzión

TIS upozorňovala na podvody už skôr

Podozrenie z korupcie

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda hospodárskeho výboru NR SR Peter Kremský sa chce opýtať na zvláštne dotácie. Na najbližšom rokovaní výboru má minister hospodárstva Richard Sulík vysvetliť zistenia Transparency International Slovensko (TIS) o neštandardných dotáciách pre vybrané ubytovacie prevádzky.Reaguje tak na aféru „Penzión Zefír v Bojniciach“, ktorý na dotáciách na nájomnom získal 200-tisíc eur, čo je viac ako mnohé veľké hotely. Tento prípad je podľa Kremského typickým príkladom, ako možno zneužívať pomoc štátu podnikateľom.TIS už v januári upozornila na možné podvody v tejto schéme dotácií za 1,4 milióna eur, viacerými sa už má zaoberať Finančná správa s prokuratúrou. Bojnický penzión mal získať v prepočte dotáciu v sume 6 400 eur na jednu posteľ, čo väčšina slovenských penziónov nezískala na dotáciách dokopy.Rodinný dom v tichej časti Bojníc, v ktorom je penzión s 30 lôžkami, patrí podľa TIS Rusovi Sergeyovi Sogomonyanovi. Od neho si priestory prenajíma prievidzská firma Jt&t, s.r.o. a od nej ďalšia Ademfi, s.r.o. Obe sú prepojené na Prievidžana Juraja Toráča a pražskú firmu JT&T, ktorá má majiteľov na Slovensku, jeden z nich je práve Toráč.„Ak by naozaj deklarované nájomné bolo také vysoké, ako prezrádza výška dotácie, zaplatilo by plnú vyťaženosť izieb za viac ako 10 mesiacov, keďže štát dotuje maximálne polovicu nájomného. Zjavne teda mohlo ísť o umelo nadhodnotené číslo, čiže zneužitie prostriedkov štátu,“ uviedol v tlačovej správe Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.Firma Ademfi, ktorá sa pôvodne nazývala Doner Kebab, s.r.o. a sídlila na adrese Juraja Toráča, už medzitým prešla na iného majiteľa. Od marca patrí Sandre Klaudii Vašinovej z dedinky Malinová pri Prievidzi. Toráč podľa TIS ohlásil osobný bankrot.„Pokiaľ naozaj ide o zneužitie pomoci štátu, budem žiadať vysvetlenie, ako sa mohlo stať, že ministerstvo hospodárstva takto naletelo podvodníkovi. Nie je predsa možné, aby malý penzión získal na každé lôžko až 6 400 eur, kým špičkové hotely dostali priemerne najviac stovky eur. Podávam preto podnet, aby sa týmto prípadom zaoberala Finančná správa,” uviedol Peter Kremský.Vzbudzuje to podľa neho podozrenia z korupcie. Hospodársky výbor by mal zasadnúť na budúci týždeň.