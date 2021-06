Sulík chce nakopnúť slovenskú ekonomiku po koronakríze, uvažuje o zavedení rovnej dane (video)

aktualizované 24. júna 11:19



24.6.2021 (Webnoviny.sk) -Strana SaS predstavila súbor pokrízových opatrení na revitalizáciu ekonomiky po koronakríze . Jedným z nich je napríklad liberalizácia odpisovania majetku, ďalším je zavedenie rovnej 19-percentnej dane.Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík , počas koronakrízy bolo na základe štátnych rozhodnutí zavretých niekoľko tisíc prevádzok a mali sme aj rôzne iné zákazy, ktoré museli ľudia „strpieť“, čo sa prejavilo na zamestnanosti a aj na deficite štátu.Je potrebné podľa neho pripraviť následné opatrenia po tých, ktoré už skončili alebo v blízkej dobe skončia, aby sa ekonomika čím skôr zotavila z krízy a dosiahla predkrízovú úroveň.Ako pokračoval predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) opatrenie týkajúce sa liberalizácie odpisovania majetku dá voľnosť daňovníkovi v rozhodovaní. V súčasnosti je totiž sedem odpisových skupín, pričom lehota na odpisovanie je do 40 rokov. Avšak daňovník by sa mohol podľa nových pravidiel rozhodnúť, v ktorom roku a v akej výške majetok odpíše.Zdrojom financovania rovnej 19-percentnej dane bude podľa Viskupiča odstránenie daňových výnimiek. Cieľom opatrenia je to, že každý príjem bude zdanený presne jednou sadzbou. „Potrebujeme daňovo-odvodový systém, ktorý bude konkurencieschopný,“ povedal Viskupič.Strana Sas sa v zásade mohla podľa neho rozhodovať medzi troma možnosťami zdaňovania. Prvá by bola tzv. daň na hlavu, kde by každý jednotlivec platil rovnako. Ďalšou možnosťou je progresívna daň s rastúcou sadzbou. „No my sme presvedčení, že najlepší spôsob medzi týmito dvoma možnosťami je rovná daň, keď všetci daňovníci platia jednu sadzbu,“ povedal Viskupič.Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec predstavil opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia. Jedným z nich je tzv. „kilečko 2“, teda druhý balík na zníženie administratívnej záťaže. „Veríme, že sa nám podarí do konca roka pretlačiť významný balík, ktorý pomôže podnikateľom nadýchnuť sa po koronakríze,“ povedal Oravec.Na ďalší rok chystajú tretí balík kilečka. Ďalšie opatrenie sa týka pomoci pre významne postihnuté odvetvia, ako sú hotely a reštaurácie, a to znížením poplatkov.Strana SaS chce tiež vytvoriť pravidlá, ktorými by Eximbanka podporovala exporty, napríklad veľkých investičných celkov, pričom aktuálne taká podpora podľa Sulíka neexistuje. Jedným z opatrení by bola aj obnova priemyselných parkov, či masívne zjednodušenie a skrátenie stavebného konania. „Pokrízové opatrenia predstavíme v pondelok partnerom na koaličnej rade,“ povedal Sulík. Zároveň verí, že návrhy koaliční partneri podporia.