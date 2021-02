Sulík je ochotný stať sa ministrom zdravotníctva, lebo zlyhania Krajčího sú očividné a je ich veľa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva a šéf koaličnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík je ochotný stať sa ministrom zdravotníctva. Vyhlásil to počas stredajšieho rokovania vlády.Sulík podľa vlastných slov navrhol premiérovi Igorovi Matovičovi , aby vymenil súčasného ministra Mareka Krajčího . „Lebo zlyhania su očividné a je ich veľa. Ak chceme naozaj bojovať s pandémiou, inak to nejde. Ryba smrdí od hlavy," uviedol. Predseda vlády mal pritom tento návrh odmietnuť.Podľa ministra hospodárstva je jasné, že musíme urobiť zmenu. „Toto sú manažérske zlyhania, ktorých je veľa!" povedal na margo Krajčího pôsobenia. Sulík podľa vlastných slov už odmieta byť akoukoľvek formou spoluzodpovedný za súčasný stav a nesúhlasí s tým, ako je aktuálne vedený rezort hospodárstva.Koaličná SaS by sa pritom podľa návrhu Sulíka nevzdala Ministerstva hospodárstva SR , jeho novým šéfom by mohol byť terajší štátny tajomník Ján Oravec