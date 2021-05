Sulík je rád, že sa na stretnutí v budove SIS nezúčastnil, pre Rašiho je neštandardné

Kompetencia premiéra

Veľa otázok

23.5.2021 - Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) nevidí problém v stretnutí najvyšších predstaviteľov štátu a bezpečnostných zložiek, ktoré sa konalo v pondelok 17. mája v budove Slovenskej informačnej služby (SIS). Povedal to v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.Podľa Sulíka je to súčasťou kompetencií premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorý dané stretnutie zvolal. Minister o pondelkovom stretnutí v budove SIS vedel, zároveň je však rád, že sa na ňom nezúčastnil.Podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Richard Raši označil v relácii toto stretnutie za neštandardné.„Je nepredstaviteľné, aby sa v demokratickom štáte konalo takéto utajené stretnutie. Vyvoláva to veľa otázok. Prečo tam bol napríklad šéf inšpekcie ministerstva vnútra? Konalo sa stretnutie preto, že sa zneužíva polícia a sú účelovo stíhané niektoré osoby? Alebo sa rozprávalo o tom, prečo je vo väzbe bývalý riaditeľ SIS Vladimír P.?" pýta sa Raši.Vyzýva preto k zodpovedaniu týchto otázok, lebo budú podľa jeho slov vznikať rôzne teórie.