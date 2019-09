Sulík na republikovej rade kandidátku do volieb nepredstaví

Na snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) – Predseda opozičnej SaS Richard Sulík na republikovej rade strany nepredstaví kandidátku do budúcoročných parlamentných volieb. Schvaľovať sa má na mimoriadnom kongrese 5. októbra. Situáciu v strane chce upokojiť, avizoval to pred pondelkovou republikovou radou.povedal predseda liberálov. Dodal, že na republikovej rade sa bude schvaľovať stratégia do volieb. Pripustil, že sa o kandidátke môže na rade rokovať, ale určite sa o nej nebude hlasovať.Informácie o tom, že odmieta podpredsedu strany Ľubomíra Galka a člena republikovej rady Jozefa Rajtára na kandidátke, nekomentoval s tým, že ide o internú záležitosť strany. Rajtár chce naďalej byť so Sulíkom na jednej kandidátke. Podpredsedníčka strany a poslankyňa Národnej rady SR Natália Blahová dúfa, že dospejú k slušnému rozhodnutiu.Sulík sa podľa Rajtára vyjadril, že nechce byť na jednej kandidátke s ním ani s Galkom. Rajtár s ním na jednej kandidátke byť stále chce a myslí si, že Sulík k svojmu momentálnemu postoju dospelPodľa členky Republikovej rady SaS a poslankyne NR SR Jany Kiššovej sú Galko a Rajtár kľúčoví ľudia v strane a najväčší bojovníci v rámci SaS proti mafii a korupcii.dodala.Blahová podľa svojich slov nerozumie, prečo sa má na mimoriadnom kongrese schvaľovať kandidátka, pretože bežne ju schvaľuje republiková rada strany. Sulík tvrdí, že kongres už kandidátku schvaľoval v roku 2010.