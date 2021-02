Sulík: Nemôžeme robiť stále to isté a čakať iný výsledok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Lockdown nepriniesol podľa ministra hospodárstva Richard Sulíka na Slovensku také výsledky, ako by sme si želali.Ako ďalej uviedol počas návštevy automobilky Jaguar Land Rover, možno je načase sa zamyslieť, ako budeme ďalej bojovať proti koronavírusu . „Nemôžeme robiť stále to isté a čakať iný výsledok," skonštatoval. Podľa ministra je nevyhnuté zamerať sa na trasovanie a tzv. e-karanténu.Práve aplikácia by podľa neho mala mať aktuálne vysokú prioritu, a preto sa ponúkol, že sa danému projektu bude venovať. „Posnažíme sa, aby sme takúto aplikáciu čím skôr v slovenských podmienkach spojazdnili a odovzdali Národnému centru zdravotníckych informácií," povedal Sulík.Sám pritom priznáva, že tento projekt nemusí „klapnúť". Ak by sa však podaril, malo by to byť v blízkom čase, v rozmedzí týždňov a nie mesiacov.