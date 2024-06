Sulík nepovažuje strašenie vystúpením z EÚ za správne, bojovať v eurovoľbách treba programom (video)

Zachovanie práva veta

163 bodov

1.6.2024 (SITA.sk) - Strašenie voličov je nebezpečný jav, o ich priazeň treba bojovať volebným programom. Myslí si to Richard Sulík , líder kandidátky strany Sloboda a Solidarita (SaS) do volieb do Európskeho parlamentu „Jedni strašia tým, že tí druhí vyhrajú voľby, potom zase iní strašia, že vystúpime z Európskej únie a skončíme u Putina pod sukňou. Tretí zase strašia, že bude koniec demokracie. Nepovažujem to za správne preto, lebo potom nezostáva priestor na diskusiu o riešeniach," povedal v rozhovore pre agentúru SITA.Politické strany by si podľa Sulíka mali v prvom rade napísať volebný program, a tiež sa jasne vyjadriť k dôležitým otázkam týkajúcim sa Európskeho parlamentu , ako je zachovanie práva veta, ilegálna migrácia či zvýšenie konkurencieschopnosti Európskej únie Sulík hovorí, že väčšina án však žiadny program nemá alebo používa len všeobecné frázy a uchyľuje sa k útočeniu na nízke pudy.„Som 15 rokov v politike, takže celkom dobre viem, ako to funguje. Voliči najviac počúvajú na tie nízke pudy, ako je už spomínaný strach, ale aj nenávisť, aj chamtivosť, závisť - to sú štyri základné nízke pudy, ale jednoducho to nie je to správne, lebo našu krajinu to vpred neposunie," skonštatoval.Čestný predseda SaS hovorí, že volebný program SaS je objemnejší ako programy všetkých ostatných relevantných án dokopy. V 163 bodoch strana konkrétne rozpísala, ako bude hlasovať, čo bude v Európskom parlamente podporovať a proti čomu bude hlasovať.„Väčšina án ide proste s ničím, skrátka, napíše si 'za mier'. Iné strany si zase napíšu, že 'udržíme Slovensko v EÚ', čo je jednoducho nezmysel, lebo oni nás nevedia vylúčiť z Európskej únie a tu na Slovensku prakticky nikto nechce vystúpiť z EÚ, čiže to sú také jalové heslá," hovorí Sulík narážajúc na billboardy án Smer-SD a Progresívne Slovensko.