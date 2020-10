Sulík: Novela dlhovej brzdy dáva rozpočtovej rade prílišné právomoci, má sa ešte upraviť

Úpravy v parlamente

Problém má aj Smer

4.10.2020 (Webnoviny.sk) - Návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa má ešte v parlamente upravovať. Avizoval to minister hospodárstva Richard Sulík v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.Jeho strana SaS totiž podľa Sulíka s aktuálnym návrhom novely nesúhlasí aj pre príliš vysoké kompetencie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) S ministrom financií Eduardom Hegerom sa tak podľa vlastných slov dohodol, že novela ešte v parlamente prejde úpravami."Takto, ako je dlhová brzda teraz nastavená, my s ňou nesúhlasíme. Aj podľa nášho názoru tam má RRZ príliš veľké kompetencie. Ale urobili sme s ministrom financií dohodu, že prejde to na vláde, lebo chceme stihnúť jej účinnosť 1. januára, ale v parlamente medzi prvým a druhým čítaním budú zapracované naše pripomienky," uviedol Sulík s tým, že so zmenou naviazania dlhovej brzdy z hrubého dlhu na čistý dlh však súhlasí.S prechodom naviazania zákona na čistý dlh súhlasí aj opozičný Smer-SD , ktorý však rovnako vníma ako problém s kompetenciami rozpočtovej rady."My budeme súhlasiť so zmenou hrubého dlhu na čistý dlh. To je oprávnené, aby sme sa vedeli financovať. Ale čo sa týka ostatných zmien, musím povedať, že sú tam neúmerne zvýšené právomoci Rady pre rozpočtovú zodpovednosť," povedal v relácii Na telo exminister financií a poslanec za Smer-SD Ladislav Kamenický