Sulík odchádza z parlamentu, prezradil meno svojho náhradníka (video)

4.9.2024 (SITA.sk) - Poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita (SaS) opúšťa bývalý dlhoročný predseda strany Richard Sulík . V pléne ho nahradí expert na energetiku Karol Galek , ktorý bol v minulosti štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva.Informoval o tom v stredu na tlačovej besede predseda SaS Branislav Gröhling . Sulík podľa neho odchádza po vzájomnej dohode a naďalej zostáva členom, ako aj čestným predsedom strany.Ako zdôvodnil Sulík, po pätnástich rokoch potrebuje získať od politiky odstup.„Myslel som si, že na to postačí toto leto, ale nie je to tak. Našťastie, mám z čoho žiť a považujem tento krok za najlepší možný. Rozhodnutie mi uľahčila aj skutočnosť, že mojím nástupcom je Karol Galek, ktorý bol mojím štátnym tajomníkom,“ povedal. Podotkol, že jeho osobný výsledok v posledných eurovoľbách bol 4,9 percenta, pričom Branislav Gröhling si môže za svoju súčasnú prácu pripísať výsledok 7,2 percenta.„Stranu vedie dobre, je veľmi aktívny. Keď si dám teraz povedzme na dva roky od politiky odstup, tak strane to určite neublíži,“ skonštatoval Sulík.Podľa svojich slov nevie presne, čo bude teraz robiť. Má niekoľko ponúk, no bude sa určite venovať aj svojim záľubám. Nevylučuje, že v ďalších parlamentných voľbách bude opäť kandidovať.„Ak budem kandidovať, tak určite s ambíciou pôsobiť na ministerstve hospodárstva , pretože tam som bol najväčším prínosom pre našu krajinu,“ povedal a dodal, že jeho ambíciou bude byť ministrom. Súčasnú politiku charakterizoval jedným slovo – „hnus“. Na záver dodal, že už síce nebude poslancom, ale nikam neodchádza.