Sulík: Odluka cirkvi od štátu je pevnou súčasťou programu strany Sloboda a Solidarita

Prvoplánový marketing

Vzťahy sa vylepšili

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Agendu odluky cirkvi od štátu považuje koaličná stana Sloboda a Solidarita (SaS) za dôležitú v rámci osobných slobôd a plánuje sa jej naďalej venovať.Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii V politike televízie TA3 predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík Doplnil, že uvedená agenda je od začiatku ich pôsobenia v politike pevnou súčasťou programu liberálov.Presadzovanie odluky bolo podľa Sulíka aj reakciou na „nevyrovnanú diskusiu“, v rámci ktorej sa hovorí len o sprísňovaní, a to napríklad pokiaľ ide o interrupcie.V reakcii na predsedu vlády Igora Matoviča OĽaNO ), ktorý agendu odluky označil za prvoplánový marketing, Sulík povedal, že zo strany premiéra to považuje za pochvalu.Doplnil, že jeho vzájomné vzťahy s premiérom sa od jari vylepšili. „Ja mám s Igorom (Matovičom, pozn. SITA) korektný pracovný vzťah,“ povedal šéf rezortu hospodárstva.Zároveň zdôraznil, že jeho strana nepodporuje ideu znižovania finančných príspevkov pre politické strany. „Keď si zrátate, koľko je to peňazí z rozpočtu, tak je to asi promile,“ dodal.