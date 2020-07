Sulík odvolal z funkcie šéfku Slovenskej obchodnej inšpekcie, nezhodli sa v názoroch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.7.2020 - Minister hospodárstva Richard Sulík odvolal šéfku Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) Nadeždu Machútovú, ktorá viedla SOI od roku 2001, pričom v nej pôsobila už od roku 1996. Dôvodom na jej odvolanie má byť odlišný názor na to, akú úlohu má trhový dozor. Pre agentúru SITA to v stredu uviedla Nadežda Machútová."Áno, potvrdzujem, že som bola včera odvolaná a pán minister Richard Sulík mi vysvetlil dôvody v emaili. Máme odlišný názor na to, akú úlohu má trhový dozor, ako sa má vykonávať a akú úlohu majú aj samotné sankcie, ktoré sa zdajú vedeniu rezortu až likvidačné. Ide o verejnoprávnu kontrolu, na jednej strane chránime spotrebiteľa, a to aj preventívne a na strane druhej chránime samotných podnikateľov pred nekalou súťažou, aby sa poctivosť vyplácala," reagovala na odvolanie Nadežda Machútová.Slovenská obchodná inšpekcia má podľa Nadeždy Machútovej neobyčajne široké portfólio kompetencií, vyše 400 právnych predpisov a je rešpektovaným partnerom pre jej kolegov kdekoľvek."Toto je dôležité. Odchádzam preto s dobrým pocitom a moja vďaka patrí všetkým kolegom, médiám, ktoré našim témam vždy venovali priestor a tiež všetkým bývalým pánom ministrom za to, že SOI bola vždy nielen de iure, ale aj de facto nezávislá," uzavrela Machútová.