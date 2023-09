Sulík: Po realizácii opatrení z programu SaS stúpne priemerná mzda z 1 400 eur na 1 900 eur (video)

Mentalita rozdávania

Štyri oblasti programu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ďalšie priority liberálov

9.9.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v sobotu na programovej konferencii zverejnila finálnu podobu svojho volebného programu. Tvrdí, že svojimi konkrétnymi opatreniami zvýši ekonomický rast Slovenska.„Ak sa nám podarí zrealizovať väčšinu z našich opatrení, tak na konci volebného obdobia stúpne priemerná mzda z 1 400 eur na takmer 1 900 eur,“ povedal predseda strany Richard Sulík. Poukázal na to, že v dnešnej dobe sa rozmohla mentalita rozdávania. Politici rozdávajú tým, o ktorých si myslia, že ich budú voliť.„Rozdávaním však putujeme na koniec Európy. Samozrejme, treba sa venovať aj tým, čo majú málo, no dôležitejšie je venovať sa tým, ktorí tvoria hodnoty, držia krajinu nad vodou, zamestnávajú ľudí a platia dane. Toto je kľúčové,“ podčiarkol líder liberálov.Kompletný program Sasky je rozdelený do štyroch oblastí podľa jednotlivých ministerstiev, a to na ekonomické, sociálne, spoločenské a silové rezorty.V ekonomických rezortoch sa bude strana zameriavať napríklad na rovnú daň vo výške 19 percent, zníženie daní a podporu rozvoja podnikania, nové zdroje elektrickej energie, prioritizáciu výstavby diaľnic, zjednodušenie a zefektívnenie eurofondov.Prioritou sú pre ňu aj komunikácie, férové delenie dotácií v pôdohospodárstve a elektronizácia žiadostí, klimatická zmena či ochrana vody. V sociálnych rezortoch patria medzi priority liberálov napríklad skrátenie čakacích lehôt, motivácia pacientov k prevencii, zrozumiteľnejšie dôchodky, práca počas rodičovskej dovolenky, ako aj obecné a sociálne podniky či prestupné bývanie.V spoločenských rezortoch sa plánuje SaS zamerať napríklad na platy učiteľov, tvorbu rozpočtu školstva, moderné učebné materiály, rozvoj výskumu a inovácií. Kultúru chce financovať bez zbytočnej byrokracie. Presadiť chce aj registrované partnerstvá a dekriminalizáciu marihuany.Prioritami liberálov v silových rezortoch sú napríklad boj proti korupcii a zmena paragrafu 363, zastabilizovanie ústavy, kvalitnejšie služby polície, bodový dopravný systém, podpora Ukrajiny, rozširovanie Európskej únie a NATO či voľby zo zahraničia.Volebný program SaS sa dá nájsť na webe strany alebo vypočuť ako podcast s názvom Kľúčový podcast pre Slovensko.