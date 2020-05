Sulík podáva podnet na firmu Deloitte audit, o ktorej písal aj zavraždený Kuciak

aktualizované 7. mája, 12:32



7.5.2020 (Webnoviny.sk) -Minister hospodárstva a podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík podáva podnet na Deloitte audit, chce aby mu odobrali licenciu. Minister Sulík o tom informoval na štvrtkovom brífingu spolu so starostkou mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Zuzanou Aufrichtovou.V roku 2019 vykonal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) kontrolu účtovníctva a financií Hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie rokov 2016 - 2018."Toto účtovné obdobie bolo zverené do rúk audítorskej spoločnosti Deloitte audit," uviedla Aufrichtová s tým, že v rámci tejto kontroly bolo podľa Deloitte audit všetko v poriadku, kým správa z kontroly NKÚ tvrdí niečo iné."Ešte za minulej vlády tunelovala táto spoločnosť verejné peniaze, na toto sme opakovane upozorňovali. Teraz máme na stole prípad hlavného mesta, keď opäť išlo o miliónové nezrovnalosti a spoločnosť Deloitte audit napísala, že všetko je v poriadku," doplnil Sulík s tým, že podáva podnet na úrad pre dohľad nad výkonom auditu, v ktorého právomoci je odobrať audítorskú licenciu."Vyzývam tento úrad, aby sa mojím podnetom zaoberal a rozhodol spravodlivo a objektívne, takáto firma tu nesmie fungovať," doplnil Sulík a dodal, že ide o čiernu ovcu medzi audítormi.Podľa Aufrichtovej bola Úradom pre verejné obstarávanie niekoľkokrát napadnutá aj samotná súťaž, na základe ktorej hlavné mesto na čele s Ivom Nesrovnalom v roku 2017 uzavrelo zmluvu s Deloitte Audit."S Jánom Kuciakom sme písali článok, ktorý sa venoval tejto téme, ako sa spoločnosť Deloitte Audit dostala k audítorstvu hlavného mesta," uviedla starostka a dodala, že situácia dospela až tak ďaleko, že predseda NKÚ Karol Mitrík uvažuje o legislatívnej úprave zákona o obecnom zriadení tak, aby účtovná závierka bola predkladaná na hlasovanie zastupiteľstvu."V roku 2017 som ešte ako referentka magistrátu dokonca upozornila na to, že audity na základe rámcovej zmluvy nespĺňajú zákonné podmienky a podávala som podnety na NKÚ, krajskú prokuratúru aj Slovenskú komoru audítorov," uzavrela Aufrichtová.Richard Sulík odcitoval časť listu NKÚ adresovanú Ministerstvu vnútra SR po kontrole auditu účtovníctva hlavného mesta. "Kontrola potvrdila významné prípady porušenia zákona o účtovníctve a postupov účtovania, najmä pri účtovaní pohľadávok, rezerv a opráv z minulých období, následkom čoho nebolo zobrazené verné a pravdivé zobrazenie skutočnosti," citoval Sulík."V úradníckej reči to znamená, že klamali," dodal a pokračoval v citácii, že "negatívne možno hodnotiť prístup hlavného mesta, ktoré napriek pravidelným upozorneniam hlavného kontrolóra na riešenie niektorých problematických oblastí nezabezpečilo nápravu".Sulík dodal, že s Vladimírom Masárom (prezident slovenskej kancelárie Deloitte, poz. SITA) sa niekoľkokrát stretol, avšak neviedlo to k tomu, aby táto spoločnosť postupovala čestne. "Budeme skúmať aj trestnoprávnu rovinu a v prípade podozrenia podám trestné oznámenie, či už na spoločnosť, alebo konkrétne osoby," uzavrel.Agentúra SITA oslovila spoločnosť Deloitte so žiadosťou o reakciu.