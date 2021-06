Sulík podáva trestné oznámenie, skupina poslancov mala neoprávnene žiadať o dotácie na nájomné

Sklamaný Sulík

Vzniká "čierna listina"

2.6.2021 - Ministerstvo hospodárstva SR podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu. Týka sa medializovaného prípadu skupiny bratislavských poslancov, ktorí mali neoprávnene žiadať o dotácie na nájomné.Počas stredajšieho rokovania vlády o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík. „Je to vec, ktorá ma obzvlášť mrzí, pretože sme sa snažili, aby sme pomoc poskytli rýchlo a nebyrokraticky,” uviedol minister.Sulík zároveň potvrdil, že každý jeden podozrivý prípad kontrolujú, voči vinníkom budú postupovať nekompromisne a podávať aj ďalšie trestné oznámenia. Celkovo by podozrivé žiadosti mali tvoriť asi jedno percento poskytnutej pomoci.„Som sklamaný z tohto konania a chcel by som všetkých ostatných žiadateľov upozorniť, že tu bude platiť nulová tolerancia," pokračoval Sulík a zároveň všetkých, ktorí o peniaze požiadali neoprávnene vyzval, aby ich vrátili.O dotácie môžu podnikatelia žiadať do konca júna, po tomto termíne avizuje minister dôsledné a intenzívne kontroly.„Apelujem na tých, ktorí sa ulakomili a nechali ovládnuť chamtivosťou, aby sa spamätali a peniaze vrátili. Vráťte, prosím vás, tie peniaze, aby ste nemali v krátkej budúcnosti problém," odkázal minister nepoctivým podnikateľom.Zároveň potvrdil, že na pôde rezortu už vniká akási „čierna" listina. Podľa Sulíka nie je možné žiadosti kontrolovať v reálnom čase a v prípade nástupu tretej vlny a opätovného spustenia pomoci by postupovali rovnako.Rezort hospodárstva už vyplatil v druhom kole dotácií na nájomné viac ako 49 mil. eur. Pomoc poskytol takmer 35-tisíc žiadateľom. V prvej vlne štát takýmto spôsobom pomohol viac ako 19-tis. subjektom a vyplatil takmer 40 mil. eur.