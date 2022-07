Sulík považuje kritiku voči prezidentke za neoprávnenú, to Matovič znásilnil legislatívny proces a porušil zákon

15.7.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje kritiku voči prezidentke SR Zuzane Čaputovej, ktorá sa obrátila na Ústavný súd SR v súvislosti so schváleným balíčkom prorodinných opatrení, za neoprávnenú.„Rozhodnutie prezidentky potvrdilo dôležitosť systému bŕzd a protiváh v demokracii. Toto je jasný signál, že parlament a vláda nemôžu svojvoľne porušovať zákon. Pani prezidentka využila svoje ústavné kompetencie, zatiaľ čo Igor Matovič pri znásilňovaní legislatívneho procesu porušil zákon. Kritika na ňu je v tejto veci preto neoprávnená,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík Podľa strany SaS je správne, že prezidentka funguje ako kontrola nad parlamentom a vládou.„Jej postup je správny aj v prípade balíčka, kde boli podozrenia z porušenia ústavy, pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a podozrenia z diskriminácie. Pani prezidentka dokonca vopred korektne poslancov informovala, že ak bude veto prelomené, bude sa musieť obrátiť na Ústavný súd. Poslanci mali možnosť veto neprelomiť, schváliť iba časti zákona platné v roku 2022 a zvyšok nechať prejsť riadnym procesom, čím by sa vyhli Ústavnému súdu. To sa však nestalo, veto prezidentky prelomili spolu s fašistami. Preto nie je čo prezidentke vyčítať,“ doplnil podpredseda SaS a minister školstva Branislav Gröhling.