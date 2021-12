Sulík predstavil priority pre rok 2022. Myslí na Kilečko 3, ale vrásky mu robia aj priemyselné parky

Zásadným rozhodnutiam na poslednú chvíľu sa chce vyhnúť

Úlohy sa vymýšľajú ľahko

31.12.2021 (Webnoviny.sk) - Prioritami ministra hospodárstva Richarda Sulíka budú na budúci rok tretí balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia Kilečko 3, ale aj spustenie Mochoviec a audit úloh pridelených rezortu hospodárstva.Ako ďalej minister uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, rozbehnúť chce taktiež výstavbu priemyselného parku v Rimavskej Sobote ako aj prípravy výstavby priemyselného parku Valaliky.Zamerať sa plánuje aj na ďalšiu zo série medzinárodných výstav EXPO, ktorá sa bude konať v roku 2025 v japonskej Osake. „Už nechcem, aby sa v súvislosti s výstavou zopakovalo to, čo teraz, že sme na poslednú chvíľu robili zásadné veľké rozhodnutia," objasnil.V nasledujúcom roku by rád urobil aj audit všetkých úloh pridelených jednotlivým sekciám rezortu hospodárstva. Niektoré z nich ich totiž majú aj viac ako 100. „Chcem si každú jednu prejsť, či ju naozaj treba robiť, a ak áno, či sa robí správne, či to nie je potrebné zmeniť či doplniť," priblížil.Ľahko sa totiž podľa neho vymýšľajú úlohy, ale potom sa navyšujú počty úradníkov. „Ti ľudia nerobia menej ako v súkromnej sfére, ale my ich zaťažujeme prácou, ktorá nie je dostatočne zmysluplná," dodal.Ministerstvo hospodárstva má taktiež v pláne vyriešiť problém s rádioaktívnym odpadom slovenských nemocníc. V nich sa totiž za desiatky rokov tento odpad po RTG vyšetreniach hromadí. Mal by sa previesť do spaľovne JAVYSu do Jaslovských Bohuníc, uložiť do bezpečného skladu a postupne spaľovať.