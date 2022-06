Sulík radí Matovičovi, aby sa nad sebou zamyslel a ak nezvláda svoju funkciu, nech ide preč

1.6.2022 - Vyjadrenie ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ), že zrejme nebude vedieť predložiť rozpočet na budúci rok, považuje minister hospodárstva Richard Sulík SaS ) ako znak neschopnosti. „Mal by sa nad sebou zamyslieť, či by nemal zmeniť robotu," povedal po stredajšom rokovaní vlády Sulík.Sulík zopakoval, že za stranu SaS nebudú súhlasiť s vyššími daňami a Matovičove kroky považujú za „hrubé primitívne vydieranie", keď najprv pretlačí miliardové výdavky s „fašistami" a následne informuje, že nevie zostaviť rozpočet. „My s týmto nesúhlasíme," povedal Sulík.Ak Matovič dnes vie, že nevie zostaviť rozpočet, mal by sa podľa Sulíka modliť, aby prezidentka ten jeho balíček vrátila. „Lebo tá miliarda bude v rozpočte chýbať," pokračoval Sulík s tým, že keď to Matovič nezvláda, mal by ísť od toho. Sulík zopakoval, že odmietajú vydieračské nátlakové praktiky a že vyššie dane sú pre SaS červenou líniou.