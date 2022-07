Sulík rieši vládnu krízu veľmi neštandardným spôsobom. Spory si majú partneri vydiskutovať vo vnútri koalície, tvrdí Marušiak

Matovičov odchod do parlamentu

Sulík vsadil na novú koaličnú zmluvu

12.7.2022 (Webnoviny.sk) - Politológ Juraj Marušiak sa domnieva, že spôsob, akým sa strana Sloboda a Solidarita (SaS) snaží vyriešiť problémy v koalícii nie je vhodný.„Spory vo vnútri vlády sa takýmto spôsobom neriešia. Poukázal by som na to, že vo väčšine prípadov koaliční partneri aj v minulosti mali záujem, snažili sa, aby takéto spory vo vnútri koalície boli riešené inak. Najprv sa riešil vo vnútri koalície na pôde koaličnej rady, úrovni predsedov vládnych strán a až potom na verejnosti," reagoval na informáciu o zaslaní listu Richarda Sulíka (SaS) predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi Spôsob zverejnenia listu v rovnakom čase, ako ho doručili predsedovi vlády, je tiež podľa Marušiaka neštandardný.„Myslím si, že koalície nemôžu takýmto spôsobom fungovať, bez ohľadu na to, čo si myslíme o politickom štýle Igora Matoviča a bez ohľadu na to, aký môže mať človek názor na pôsobenie tejto vlády," dodal politológ.Predseda strany SaS Sulík nezverejnil v liste zaslanom premiérovi ďalšie podmienky zotrvania liberálov vo vláde.V liste znova iba zopakoval, že jedinou podmienkou SaS je vláda bez lídra OĽaNO Igora Matoviča . Prioritou SaS je podľa Sulíka naďalej zostať vo vládnej koalícii a vo vláde.„Ešte stále je čas nanovo naštartovať našu spoluprácu na základe nových pravidiel. Strana SaS preto navrhuje koaličným partnerom uzavrieť novú koaličnú zmluvu,“ konštatoval Sulík s tým, že bude čakať na vyjadrenie premiéra Hegera a kroky smerujúce k rokovaniu o novej koaličnej zmluve.