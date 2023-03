Sulík sa bude snažiť zvýšiť preferencie SaS, v súvislosti s novým lídrom strany sa spomína meno exministra (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.3.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík tvrdí, že prípadným lídrom strany by sa mohol stať exminister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. „Takáto ponuka je na stole," pripustil Sulík na utorkovej tlačovej konferencii. Líder SaS zároveň uviedol, že preferencie SaS sa budú snažiť zvýšiť.„Budeme robiť tlačové besedy a tam vysvetľovať, čo by sme urobili inak ako terajšia vláda," tvrdí šéf liberálov. Dodal, že koncom septembra si voliči pri parlamentných voľbách môžu povedať, že SaS to robí solídne, bez korupcie či chaosu.