Sulík sa v rebríčku dôveryhodnosti výrazne prepadol, sociológ Slosiarik vysvetlil dôvod

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger OĽaNO ) je piaty najdôveryhodnejší člen vlády s necelými 30 percentami. Od nástupu do funkcie tento rok v apríli sa zatiaľ nedostal na čelo rebríčka dôveryhodnosti.Podľa sociológa Martina Slosiarika sú rozostupy medzi prvými piatimi členmi vlády relatívne malé a premiér patrí k tým pár členom vlády, ktorí majú dôveru okolo 30 percent.„Eduard Heger nastupoval za premiéra v čase, keď výmena na tomto poste bola takpovediac vynútená. Je to nominant strany, ktorá nominovala aj predchádzajúceho premiéra, a to zanechalo u voličov pachuť,“ povedal Slosiarik agentúre SITA.V októbrovom prieskume agentúry Focus pre TV Markíza sa pred premiérom umiestnili ministri zdravotníctva Vladimír Lengvarský (dôvera 34,8 percenta), zahraničia Ivan Korčok (34,2), životného prostredia Ján Budaj (32) a školstva Branislav Gröhling (30,9).Podľa Slosiarika má premiér Heger relatívne vysokú mieru dôvery u voličov, ktorí zostali pri OĽaNO. „Premiér sa snaží utíšiť konflikty v koalícii, ktoré sú vyvolané straníckymi koaličnými lídrami. Nemá takú agendu, s ktorou by si ho voliči spájali. Skôr mám pocit, že je to premiér, ktorý sa snaží tlmiť vnútorné napätie v koalícii. Tá si bola pôvodne názorovo v mnohých veciach blízka, ale postupom času sú jej názory napríklad na reformy odlišné,“ zhodnotil sociológ.Doplnil, že aj predchádzajúci premiér Igor Matovič OĽaNO ) niekedy „prileje olej do ohňa“ a volič je z toho zmätený.Najdôveryhodnejším členom vlády je minister zdravotníctva Lengvarský. Podľa Slosiarika na rozdiel od mnohých iných ministrov je Lengvarský veľmi viditeľný.„Do istej miery je to tak, že ak minister nie je viditeľný, neviete ho zhodnotiť, môže vyvolávať istú úroveň nedôvery. Lengvarský je veľmi viditeľný. Nastupoval v čase končiacej druhej vlny pandémie. Tie čísla sa vtedy zlepšovali. Spôsob jeho komunikácie je výrazne odlišný od toho, čo ľudia zažili predtým s ministrom zdravotníctva Krajčím ,“ priblížil Slosiarik.Poukázal na to, že Lengvarský vyšiel z vojenského prostredia, kde komunikácia je priamejšia a jasnejšia. „Mal ako keby autonómnu pozíciu a hral to na báze odbornosti, nie politickosti,“ poznamenal sociológ.Doplnil, že Lengvarský má istú mieru dôvery aj u voličov opozície. „V koaličných stranách má dvojtretinovú mieru dôvery a medzi parlamentnými opozičnými stranami, kde je aj Hlas Republika , je jeho dôvera na úrovni pätiny až štvrtiny,“ podotkol sociológ.Najväčší pokles dôvery zaznamenal minister hospodárstva Richard Sulík SaS ), a to o 8,3 percenta. V aktuálnom prieskume mu vyjadrilo dôveru 27,3 percenta opýtaných. Vlani v októbri bol Sulík najdôveryhodnejším členom vlády. Dôverovalo mu 47,4 percenta respondentov. „Bolo to dané tým, že sa vyhraňoval voči Igorovi Matovičovi, potom rástli aj preferencie SaS,“ ozrejmil sociológ.Sulíkov pokles zdôvodnil okrem iného rastom cien ako takých. Prieskum uskutočnil Focus po odvolávaní Sulíka v parlamente.