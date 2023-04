Sulík sa vyjadril k zrušeniu paragrafu 363, úpravou sa chce zaoberať aj po voľbách

17.4.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporí všetky tri návrhy na úpravu či zrušenie paragrafu 363, ktoré boli predložené do Národnej rady (NR) SR . Na tlačovej besede to uviedol predseda strany Richard Sulík. Avizoval tiež, že v prípade, ak sa to nepodarí, strana plánuje po predčasných voľbách pokračovať v úsilí o jeho zrušenie, respektíve obmedzenie na oprávnené prípady.