Sulík: Slovensko je na výstavu Expo Dubaj 2020 veľmi dobre pripravené a má čo ponúknuť

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko je na výstavu Expo Dubaj 2020 veľmi dobre pripravené. Na pondelkovej tlačovej besede to konštatoval minister hospodárstva Richard Sulík. Ako dodal, naša krajina má na výstave čo ponúknuť, keďže sa u nás vyrába a vyvíja obrovské množstvo produktov, pričom práve tým sa bude Slovensko prezentovať.Ako doplnila generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj 2020 Miroslava Valovičová, výstava je obrovskou príležitosťou, ukázať Slovensko ako modernú, inovatívnu krajinu.„Za posledný rok a pol dala kríza zabrať všetkým krajinám, aj preto je Expo ekonomický a spoločenský reštart,” uviedla Valovičová. Slovenským podnikateľom dáva priestor na nadviazanie nových vzťahov a kontaktov. Celkovo sa v rámci stálej a rotačnej expozície predstaví v slovenskom pavilóne 150 subjektov.Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Róbert Šimončič zdôraznil, že na Expe môžeme odprezentovať tradičné, ale aj nové sektory, priestor preto dostali nielen známe firmy, ale aj malé inovatívne podniky.Dôležitou súčasťou bude pritom aj snaha predstaviť Slovensko ako destináciu vhodnú na vysokokvalitné investície. Súčasťou Expa bude aj 11 podnikateľských misií a nezanedbateľnou úlohou bude aj snaha podporiť cestovný ruch. Lákadlom výstavy by malo byť vodíkové auto vyvinuté na Slovensku.Vláda odobrila pokračovanie príprav oficiálnej účasti Slovenska na Svetovej výstave Expo Dubaj začiatkom októbra minulého roka. Súhlasila aj s financovaním oficiálnej účasti našej krajiny na tejto výstave v sume takmer 6,5 mil. eur. Slovensko sa bude na Expo Dubaj prezentovať v rámci tématickej zóny „Mobilita“. Zameria sa na tri hlavné témy - vodíkové technológie, letecký priemysel a vesmírny sektor.Výstava sa pôvodne mala konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. V dôsledku pandémie COVID-19 prijali organizátori rozhodnutie o ročnom odklade a Expo Dubaj sa bude oficiálne konať v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.Expo Dubaj bude tzv. „veľké Expo“, ktoré trvá šesť mesiacov a koná sa iba raz za päť rokov. Účasť na ňom potvrdilo 193 krajín a organizátori očakávajú 25 miliónov návštev.