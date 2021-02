Sulík to skúsi aj do tretice a na vládu opäť predloží univerzálny odškodňovací zákon

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva Richard Sulík opätovne predloží na vládu univerzálny odškodňovací zákon. Ako ďalej informuje na sociálnej sieti koaličná strana Sloboda a Solidarita , vďaka takejto legislatíve by sa pomoc dostala všetkým subjektom, ktoré utrpeli straty pre nariadenia vlády.„Podľa nás nie je možné na každú skupinu podnikateľov pripraviť samostatnú schému a samostatný zákon. Tých skupín je totiž príliš veľa," argumentujú liberáli.Pomoc pre všetkých podnikateľov by tak mala byť stanovená jednou normou a následne by sa pre konkrétne skupiny mali určiť konkrétne podmienky odškodnenia.Zákon ide pritom na vládu tretíkrát, dvakrát ho koaliční partneri odmietli. Podľa ministra sa na opätovnom predložení zákona dohodli na koaličnej rade.