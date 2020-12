Sulík: To, že s Matovičom máme po osobnostnej a emočnej stránke zlý vzťah, je holý fakt

Najmä medzi vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS) a predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽaNO). V rozhovore pre Webnoviny.sk a tlačovú agentúru SITA minister hospodárstva hovorí, ako v súčasnosti vychádza so svojim koaličným partnerom, o rokovaniach na Ústrednom krízovom štábe aj svojej budúcnosti v strane Sloboda a Solidarita.

Aké sú súčasné vzťahy v koalícii?

Pracovné.

A s pánom premiérom?

Tiež pracovné. To, čo s ním potrebujem riešiť, riešim. To, že po osobnostnej a emočnej stránke máme zlý vzťah, to je holý fakt, to už vedia asi všetci.

Čo hovoríte na jeho aktuálnu slovnú výmenu s pani prezidentkou?

Je dobré právo prezidentky, aby sa ozvala kedykoľvek a k akejkoľvek téme uzná za vhodné. To, že to s tým covidom nefunguje dobre, je zjavné úplne všetkým.

Plánujete aj do budúcna komunikovať svoje námietky prostredníctvom sociálnych sietí alebo sa budete riadiť koaličnou dohodu, že si názorové rozpory najprv vyriešite za zatvorenými dverami?

Ja mám snahu riešiť to za zatvorenými dverami, ale zasa sa aj veľa zaujímavého dočítam z Facebooku.

Vy sa teda nebudete vyjadrovať cez sociálne siete?

Nie. Nehovorím, že som sa nikdy nevyjadril, ale naozaj súhlasím s tým, že to nemá zmysel, nikam to nevedie a takéto „pinkanie“ je úplne zbytočné.

Budete sa v budúcnosti viac zúčastňovať na rokovaní Ústredného krízového štábu?

Rokovania Ústredného krízového štábu sú siahodlhými diskusiami, väčšinou s chabým výsledkom a nakoniec sa stane, že sa aj tak všetko výrazne pomení, lebo Ústredný krízový štáb má iba poradný hlas. Za ministerstvo hospodárstva tam chodí Jana Kiššová.

Nepovažujete teda ako chybu, že za seba posielate na rokovanie krízového štábu niekoho iného?

Je moja kompetencia niekoho tam za mňa delegovať.

Malo by sa podľa vás zverejňovať, kto ako hlasoval za jednotlivé opatrenia na Ústrednom krízovom štábe, aby verejnosť vedela, kto čo presadzuje?

Úplne bez problémov. Tam ale ide o iné, a to, že keď máte krízovú situáciu, tak veľmi často sa dotýkate aj utajovaných a neverejných skutočností. Nemalo by to byť napríklad online, ale ak by na konci dňa niekto zobral zápis z rokovania a zverejnil by tie časti, ktoré sú nezávadné, čo sa týka utajovania dokumentov alebo skutočností, tak ja by som s tým nemal žiadny problém. Neviem len, či by to bola natoľko významné, lebo to, čo je zaujímavé, by pravdepodobne aj tak utajené bolo.

Vaša poslankyňa Jana Bittó Cigániková nedávno zverejnila informáciu, že premiér mal volať ministrovi školstva, že ak chce otvoriť školy, tak sa mu máte ospravedlniť. Viete o tom niečo?

Mám informácie, že premiér Matovič mi po tom, ako som si dovolil vyjadriť iný názor k reštauráciám, ako má on, odkázal po jednom kolegovi, že kým sa neumravním, tak neplatia dohody. Nemalo by sa takéto niečo vyskytovať.

Bola podľa vás chyba ísť na rokovanie koaličnej rady do nemocnice k predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi?

Keď vidím, aké vášne to vyvolalo, tak to vnímam ako nesprávny krok. Keď som tam bol pozvaný, tak som si myslel, že je to všetko zabezpečené a je všetko v poriadku. Boris Kollár ležal na izbe sám, takže my sme sa nestretli s inými chorými ľuďmi. Dokonca bol do jeho izby samostatný vstup zo zadnej časti nemocnice.

Museli sme rokovať o veľmi dôležitej téme, a to o voľbe generálneho prokurátora. A keď raz generálneho prokurátora volí parlament, tak predseda parlamentu je tam kľúčová osoba. Keď tú nemocnicu nemohol opustiť, tak svet nezastane len preto, že v nemocnici je nejaký domnelý zákaz. Stále si však nie som úplne istý, či bolo v tej chvíli tak jasné, že sme tam nesmeli ísť. Čo sa týka iného množstva návštev u Borisa Kollára, to bola asi chyba.

Už ste načrtli tie jeho ďalšie návštevy, pýtal ste sa ho teda na vysvetlenie?

Nepýtal som sa ho. Je to jeho vec, on to médiám vysvetlí alebo nevysvetlí. Ja nevidím dôvod toto riešiť.

Čo hovoríte na iniciatívu opozičných politických strán zbierať podpisy na referendum o predčasných parlamentných voľbách?

Zohnať 350-tisíc podpisov na referendum zaberie dosť veľa roboty. Nech si ich pekne zbierajú, veď niečo musia v tej opozícii robiť.

Akceptovali by ste výsledok referenda, ak by sa im podarilo získať dostatok podpisov?

Referendum vyhlasuje prezidentka Slovenskej republiky. Tam je teda nepodstatné, či ja to akceptujem, alebo nie. Ak by ale bolo potom referendum platné, teda, že by sa na ňom zúčastnilo viac ako 50 percent ľudí a vyplynul by z neho nejaký výsledok, tak som za to, aby bol záväzný pre politikov. Teraz je to tak, že to nie je úplne jasne stanovené v ústave, keďže sa v nej hovorí, že výsledky referenda budú prijaté ako zákon. Z toho teda neviete presne, čo to znamená. Majú hlasovať poslanci? Nemajú hlasovať poslanci?

Ako vnímate posledné zásahy Národnej kriminálnej agentúry?

Len nech zasahujú, ide im karta, to je dobré. Ten zoznam je už riadne dlhý a myslím si, že na neho ešte ďalší aktéri pribudnú. Nebudem však hovoriť žiadne domnienky, žiadne mená, treba ďalej nechať pracovať NAKU a sudcov, ktorí potom rozhodujú o vyšetrovacích väzbách. Veľká časť voličov nás volila preto, lebo už nebola ochotná sa dívať na tie „zlodejiny“, ktoré tu boli za vlád Roberta Fica.

Posledné prieskumy verejnej mienky pripisujú vašej strane mierny nárast, rovnako patríte k najdôveryhodnejším politikom na Slovensku. Čomu to pripisujete?

Asi tomu, že to, čo strana SaS hovorí a robí, sa ľuďom pozdáva. Zjavne sú spokojní s tým, ako plníme naše sľuby. Poteší to, aj keď vždy hovorím, že prieskumy netreba preceňovať. Hovoril som to aj vtedy, keď SaS bola na úrovni 18 percent či keď nám prieskumy pripisovali 5 percent.

Ako hodnotíte doterajšiu činnosť vlády?

Učí sa. Skúsenosti s vládnutím z nás nemal nikto. Myslím si, že sme sa mohli aj viacerým chybám vyhnúť, ale vôľa robiť dobré veci je úplne nespochybniteľná.

Vydrží podľa vás vláda celé funkčné obdobie?

Mám za to, že áno.

Neobávate sa, že by časom mohol premiér stratiť „chuť do práce“ a podal by demisiu?

To je otázka na neho.

Koho si viete predstaviť ako svojho nástupcu v strane?

Momentálne je to bezpredmetná otázka, pretože do najbližších volieb určite potiahnem stranu ako jej predseda a líder kandidátky. Ak dôjde k nejakej zmene, tak to bude po najbližších parlamentných voľbách.





