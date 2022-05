Sulík trvá na znížení spotrebnej dane z palív, zároveň chce na vláde presadiť zníženie DPH na základné potraviny

26.5.2022 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva Richard Sulík stále požaduje zníženie "nejakých" daní. Ak je podľa ministra nepriechodné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na pohonné látky, existuje desiatka ďalších daní, ktoré sa môžu zrušiť alebo znížiť.Ako povedal Sulík pred stredajším rokovaní vlády, znížiť sa môžu spotrebné dane na palivá, či DPH zo základných potravín z 10 % na 5 %.Do konca roka chce minister zabojovať aj o dočasné zníženie DPH na 0 % pri plyne. „Budeme bojovať s veľkým nárastom cien plynu pre domácnosti a tam by to výrazne pomohlo, keby bola nulová. Toto výrazne podporujem,“ povedal Sulík, ktorého nápad pri nulovej DPH na plyn podporil aj Juraj Šeliga z koaličnej strany Za ľudí.