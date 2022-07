Sulík tvrdí, že nemožno hovoriť o záujmoch našej krajiny, ak Heger uprednostní menšinovú vládu pred odchodom Matoviča

Sulík vraj urobil čo mohol

Podľa Čaputovej sú dve riešenia

Heger očakáva riešenie koncom leta

22.7.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) pripomína premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) , že dôvodom vypovedania koaličnej zmluvy je správanie ministra financií Igora Matoviča . Informoval o tom v tlačovej správe hovorca SaS Ondrej Šprlák „Napriek mnohým osobným urážkam a evidentným klamstvám o mne a ďalších členoch SaS som urobil pre urovnanie sporu všetko,“ napísal v stanovisku predseda SaS Richard Sulík a doplnil, že na stretnutí s predsedom parlamentu a premiérom poprosil o jediné, a to aby Igor Matovič prestal s nezmyselným 'kopaním' do SaS.Avšak krátko nato to podľa lídra liberálov celé pokazil obvinením SaS zo spolupráce s fašistami.„Nie, tadiaľto cesta už nevedie a informoval som o tom ako premiéra, tak aj pani prezidentku. Ak premiér uprednostní menšinovú vládu pred odchodom jedného problematického človeka, nemožno hovoriť o záujmoch krajiny, ale čisto o záujmoch hnutia OĽaNO,“ doplnil Sulík.Po slovách prezidentky Zuzany Čaputovej , ktorá očakáva skoré vyriešenie vládnej krízy, zostávajú podľa SaS len dve riešenia - odchod toho, kto ju spôsobil, alebo odchod SaS."Bez akéhokoľvek kalkulu opakujem, že zotrvanie súčasného ministra financií je pre krajinu extrémne škodlivé, najmä pre rozvrat verejných financií, aktívnu spoluprácu s fašistickými poslancami a znásilňovanie legislatívneho procesu. Premiér to vie, keďže som mu to povedal osobne. Preto ho prosím, aby verejnosť informoval korektne,“ uzavrel Sulík.Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa dnes stretla s predsedom vlády Eduardom Hegerom. Hlava štátu sa premiéra konkrétne pýtala, aké kroky podnikne pre to, aby zabezpečil stabilitu vlády.Premiér Heger sa domnieva, že spor medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom spustil prieskum popularity, v ktorej Matovič vyšiel ako najnepopulárnejší politik na Slovensku. Vyriešenie koaličnej krízy očakáva premiér až koncom leta.„Neviem teraz nič garantovať, ale je tu scenár aj menšinovej vlády. Ale to bude následok zlého rozhodnutia SaS, lebo dá prednosť straníckemu záujmu a nie záujmu krajiny,“ dodal dnes na tlačovej besede po stretnutí s prezidentkou Čaputovou premiér Heger.