Sulík: Urobili sme všetko pre to, aby bola SaS stabilizovaná

Richard Sulík, archívna snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) – Predseda opozičnej SaS Richard Sulík si nemyslí, že uplynulý rok nastali v strane najväčšie otrasy. Povedal to v rozhovore pre TASR. Dodal, že v SaS urobili všetko pre to, aby sa strana skonsolidovala a stabilizovala.Za úspech Sulík považuje okrem iného aj to, že sa v parlamente podarilo presadiť niektoré návrhy SaS. Ide napríklad o úpravu, ktorá zbavuje talára sudcu, ktorý kandiduje v parlamentných voľbách alebo eurovoľbách.reagoval Sulík na odchody viacerých predstaviteľov SaS v tomto roku. Podľa neho je úplne bežné, že ľudia odchádzajú a prichádzajú.skonštatoval pre TASR Sulík.SaS v októbri 2019 opustili viacerí členovia, medzi nimi aj podpredsedovia SaS Jana Kiššová či Ľubomír Galko. Stranu opustili po pretrvávajúcich nezhodách so Sulíkom a tiež po tom, ako bol schválený návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb, na ktorom osobnosti okolo Galka nefigurovali. Zo strany tiež bola vylúčená dovtedajšia predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.skonštatoval Sulík.Doplnil, že ich kandidátka je vysoko kvalitná.doplnil šéf SaS.Za úspech okrem iného považuje Sulík návrh SaS, ktorým sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prichádza o funkciu sudcu. Opozičný návrh schválili v tomto roku v parlamente. Sudcovia tak nemôžu kandidovať na kandidačnej listine politickej strany či hnutia.Poslanci tiež schválili novelu z dielne SaS, ktorou zaniká nárok na vyplácanie platu poslancovi Národnej rady SR, keď bude právoplatne odsúdený za trestný čin.Pozitívne bolo podľa Sulíka aj zastavenie „nekontrolovateľnej“ ťažby v lesoch či zrušenie dane pre obchodné reťazce, na ktorú podľa svojich slov upozorňoval Európsku komisiu.uzavrel šéf SaS.