Sulík zachránil druhého najväčšieho zločinca hneď po Matovičovi, povedal Fico (video+foto)

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra SR Roman Mikulec OĽaNO ) nebol odvolaný preto, lebo ho podporili poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS). Uviedol to predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii.„Tu sa niekto hrá na opozičnú stranu a keď dôjde k reálnemu hlasovaniu, podporí najväčšieho zločinca, akého sme kedy mali po Igorovi Matovičovi (OĽaNO) v slovenskej vláde," tvrdí Fico. Zdôraznil, že za neodvolanie Mikulca zodpovedá šéf liberálov Richard Sulík s jeho vajatavou politikou.Predseda strany SaS Richard Sulík vo štvrtok informoval že predkladajú návrh na vyslovenie nedôvery vláde, pod ktorým sú podpísaní nielen poslanci liberálov, ale aj strany Hlas-SD. „Smejem sa, pretože Sulík je naivné dieťa. Máme zvaliť vládu preto, aby sa Sulík vrátil späť do vlády?" spýtal sa Fico a dodal, že SaS si z nich asi robia srandu. Predseda Smeru-SD však zdôraznil, že budú vo všetkých smeroch bojovať proti tejto vláde.Fico ďalej informoval, že strana Smer-SD podporí všetky návrhy, ktoré boli predložené do Národnej rady SR a týkajú sa pomoci domácnostiam a podnikateľskému sektoru.„Je možné, že budeme mať výhrady k textom týchto zákonov. Ale súhlasíme s myšlienkou podporiť domácnosti," dodal.