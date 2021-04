Sulík želá novej vláde pokoj a vecnosť, podľa Korčoka treba vládnuť inak a zabudnúť na nevraživosť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.4.2021 (Webnoviny.sk) - Pokoj, vecnosť a konštruktívnosť si želá aj minister hospodárstva Richard Sulík SaS ), ktorý zároveň dodal, že členovia novej vlády sú poučení a odhodlaní.Staronový šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) nevníma štvrtkové menovanie novej vlády ako koniec sebareflexie, ale ako jej začiatok. „Do ďalšieho pôsobenia súčasnej koalície berieme so sebou bremeno v podobe naštrbenej dôvery občanov z predchádzajúceho obdobia. Dôveru nezískame späť automaticky dnešným dňom, ale len tak, že budeme vládnuť inak ako doteraz a robiť to, čo zlepší život na Slovensku,“ priblížil.Považuje za správne, že vláda sa chce pozerať dopredu a zabudnúť na animozity a nevraživosť. „Musíme si ale pamätať najmä to, ako rýchlo sa nádej ľudí na zmenu k lepšiemu premení na rozčarovanie,” doplnil Korčok. Bez kompromisov to podľa jeho slov nepôjde. Minister zahraničných vecí zároveň poprosil občanov Slovenska, aby dali dnes vymenovanej vláde a koalícii štyroch strán druhú šancu.