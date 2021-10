Sulíka aj po 10 rokoch mrzí pád Radičovej vlády. Koaliční partneri si nedali povedať a tak aj dopadli, hovorí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministra hospodárstva a lídra strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka aj s odstupom desiatich rokov mrzí, že bývalá premiérka Iveta Radičová spojila hlasovanie o eurovale s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde.Sulík to povedal na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že ak by Radičová nedala vláde tento návrh, koalícia by fungovala ďalej. „V SaS sme nevedeli na dve otázky odpovedať ,stlačením jedného gombíka´, a preto sme sa na tomto hlasovaní nezúčastnili. O našom postoji sme vtedy informovali aj koaličných partnerov. Tí si však nedali povedať a tak aj dopadli, SDKÚ-DS v podstate zanikla, strany Most-Híd a KDH sú mimo parlamentu," dodal šéf SaS.Radičovej vláda padla 11. októbra 2011. Za euroval a dôveru vláde vtedy hlasovalo 55 poslancov zo 124 prítomných. „Ospravedlňujem sa občanom SR, že nerozumejú, o čom je euroval, pretože sa celý čas podával ako pôžička tučnému Grékovi. Hovorím, že je to lož,“ povedala Radičová po hlasovaní parlamentu.