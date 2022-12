Sulíkov návrh na vyslovenie nedôvery vláde sa bude vo štvrtok riešiť na mimoriadnej schôdzi

NR

Návrh podali SaS a Hlas-SD

Možné sú tri scenáre

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Mimoriadna schôdza parlamentu k vysloveniu nedôvery vláde bude voInformoval o tom v piatok v pléne predseda Národnej rady SR (SR) Boris Kollár (Sme rodina). Hlasovanie o návrhu by malo byťStrana Sloboda a Solidarita (SaS) vo štvrtok 1. decembra na tlačovej konferencii informovala, že podáva návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky. Pod návrh sa podpísalo 20 poslancov z klubu SaS a desať poslancov Hlasu-SD. Ako povedal predseda SaS Richard Sulík , táto vláda stratila oprávnenie k existencii a škodí celej krajine.„Toto trápenie musíme čo najskôr skončiť. Vyzbierali sme podpisy, oslovili sme poslancov strany Hlas-SD, ktorí k našim 20 hlasom pridali ďalších desať,“ vyhlásil Sulík.Dodal, že SaS bola konštruktívnou opozíciou a mala skutočnú vôľu dať tejto vláde šancu. Podľa šéfa liberálov slúži návrh aj na to, aby sa poslanci jasne vyfarbili a aby bolo vidieť, kto vládu podporuje.„Z klubu SaS bude hlasovať všetkých 20 poslancov za vyslovenie nedôvery,“ podčiarkol Sulík. Ak by parlament vyslovil nedôveru vláde, možné sú podľa neho tri scenáre – buď vznikne nová koalícia, prezidentka vymenuje úradnícku vládu, alebo budú predčasné voľby.„Teraz je predčasné špekulovať o tom, ktorá z týchto troch možností nastane, avšak hovoríme s plnou vážnosťou, že ktorákoľvek z nich je lepšia ako to, čo tu máme dnes,“ myslí si Sulík.