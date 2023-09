Sulíkova návšteva Dubaja či miliónový zárobok advokáta OĽaNO. Hlas spustil e-knihu s názvom 51 káuz vlády

12.9.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) spustila nový web obsahujúci e-knihu s názvom 51 káuz vlády, ktorá sa chcela zapísať do dejín.Jej autor Martin Dorčák, ktorý kandiduje na kandidátke Hlasu-SD z 51. miesta, tvrdí, že kauzy spísal najmä preto, aby sa na ne nezabudlo a aby si ľudia „občerstvili pamäť".„Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) a Eduarda Hegera (Demokrati) Slovensko terorizovala tri a pol roka. Sekundovali im pri tom Boris Kollár (Sme rodina), Veronika Remišová (Za ľudí), Richard Sulík (SaS) a ďalší. Ľudia však rýchlo zabúdajú, popri úradníckej vláde sa bývalí koaliční politici tvária ako opozícia," tvrdí Dorčák.Autor v knihe uvádza napr. to, že advokát hnutia OĽaNO Michal Miškovič zarobil na Matovičových rezortoch viac ako milión eur, a taktiež Sulíkovu návštevu Dubaja.„Málokto si dnes už spomenie na to, ako nominanti OĽaNO rozdávali svojim ľuďom 4 500 eur dotáciu za dotazník o sviniach, či Kollárov nočný výlet s playmate počas zákazu vychádzania," povedal Dorčák.