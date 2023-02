Sulíkova SaS pripravuje plán pre reštart Slovenska, povolebnú spoluprácu vylúčila s Republikou a ďalším dvoma stranami

Voličom ponúkne stabilitu

Výsledkom bol pád vlády

9.2.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa pripravuje na predvolebnú kampaň, v súčasnosti začína s prípravnou fázou. Bližšie informácie k volebnému programu aj kampani poskytne na straníckom kongrese, ktorý bude 22. apríla.„Na kongrese predstavíme konkrétny plán pre reštart našej krásnej krajiny. Máme ambíciu dosiahnuť čo najlepší výsledok,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca SaS Ondrej Šprlák Strana pôjde do predčasných septembrových volieb samostatne. „Po voľbách určite nebudeme spolupracovať so Smerom, ĽSNS a Republikou,“ podčiarkol Šprlák.Dodal, že SaS je hodnotová strana so 14-ročnou históriou a voličom ponúkne stabilitu, skúsenosti, osvedčených a overených ľudí a kvalitu.V posledných parlamentných voľbách v roku 2020 získala SaS spolu 6,2 percenta hlasov. Najviac preferenčných hlasov dostal šéf SaS Richard Sulík (106 333), za ním nasledovali Lucia Ďuriš Nicholsonová Martin Klus , ktorí už obaja medzičasom stranu opustili.V prieskume agentúry AKO z júna 2022 dosahovala SaS 11,1 percenta, bolo to ešte predtým, ako strana odišla z vlády. V poslednom volebnom prieskume agentúry Focus v decembri 2022 mala SaS preferencie 7,7 percenta. Strana podala v decembri spolu s poslancami Hlasu-SD návrh na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽaNO ), čoho výsledkom bol pád vlády. S bývalými koaličnými partnermi OĽaNO, Sme rodina Za ľudí sa dohodla na termíne predčasných volieb 30. septembra, ktorý podporila v parlamente.