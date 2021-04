Sulíkovci chcú novelizovať rokovací poriadok, správne by vraj aj bolo zrušiť niektoré Dankove návrhy

Novela rokovacieho poriadku

Hodina otázok

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za dôležité novelizovať rokovací poriadok Národnej rady SR (NR SR) . Podľa liberálov sa aj v čase pandémie ukázal v niektorých bodoch ako neaktuálny.Pracovná skupina predstaviteľov SaS, ktorej súčasťou sú okrem iných aj predsedníčka poslaneckého klubu Anna Zemanová , poslanec Milan Laurenčík či člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál , aj preto intenzívne pripravuje podklady k novele rokovacieho poriadku. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák „Naším cieľom je zlepšiť rokovací poriadok parlamentu. Chceme aj koaličným partnerom predostrieť ucelené návrhy, ktoré budú zohľadňovať požiadavky poslancov a predsedajúcich. Veľakrát je verejnosť svedkom nezhôd či neefektívneho rokovania parlamentu. To musíme zmeniť,” povedal Laurenčík.Podľa neho budú žiadať, aby sa pri mimoriadnych situáciách, ako je napríklad aj predlžovanie núdzového stavu, dalo rokovať online.Podľa Zemanovej by bolo správne zrušiť aj niektoré návrhy, ktoré presadil bývalý predseda parlamentu Andrej Danko SNS ).„Opätovne umožnenie poslancom používať pri rozprave grafy či tabuľky by mohlo len dopomôcť názorne oprieť svoje vystúpenia o fakty a dáta. Taktiež by bolo prospešné, ak by sa mohol aj predsedajúci prihlásiť do faktických poznámok. Rovnako by sme chceli predĺžiť pripomienkové konanie poslaneckých návrhov zákonov na 60 dní, čo by umožnilo viac času na doladenie a prijatie kvalitnejších návrhov zákonov,“ priblížila niektoré návrhy.Dostál pri inštitúte Hodiny otázok myslí aj na opozíciu. „Navrhujeme, aby v rámci inštitútu Hodiny otázok boli prvé dve otázky na premiéra žrebované spomedzi otázok, ktoré na danú Hodinu otázok položili poslanci opozície. Dôležité je tiež, aby voľbu verejných funkcionárov a kandidátov na verejných funkcionárov v NR SR vždy predchádzalo verejné vypočutie kandidátov,” podotkol.Doplnil, že chcú zaviesť aj možnosť podávania návrhov zákonov elektronickou formou či povinnosť prekladať k návrhom konsolidované znenie.