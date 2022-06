Sulíkovci nebudú chodiť na koaličné rady, celé Slovensko potrebuje oddych od hašterenia

Opakované osobné útoky

Siahodlhé rokovania v koalícii

7.6.2022 -Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa dočasne nebude zúčastňovať na zasadnutiach koaličných rád. Strana to odôvodňuje záujmom upokojenia celospoločenskej situácie.V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák „Vidíme, že celé Slovensko potrebuje oddych od koaličného hašterenia. Našou prioritou je konštruktívny dialóg a nie počúvanie urážok od Igora Matoviča OĽaNO ). Na koaličných radách sme od neho neustále vystavení opakovaným osobným útokom. Koalícia je však o rovnocenných partneroch, ak si to líder OĽaNO neuvedomuje, nevidíme žiaden zmysel chodiť na rokovania koaličnej rady," píše sa v stanovisku SaS.Tá deklaruje, že na zasadnutí vlády sa budú zúčastňovať a všetci jej štyria ministri sú premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) kedykoľvek k dispozícii.Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) reaguje, že tri strany koalície – OĽaNO, Sme rodina Za ľudí sa priebežne poctivo vždy zúčastňovali rokovaní na každej jednej koaličnej rade, zatiaľ čo strana SaS bývala len zriedka zastúpená predsedom Richardom Sulíkom „Inokedy, keď treba rokovať do hĺbky o problémoch ľudí, strana SaS na každé rokovanie vysiela iných zástupcov, čo blokuje akékoľvek zodpovedné riešenie problémov. Následne, ak aj k nejakej dohode príde, zvyčajne ju spätne predseda strany SaS aj tak zruší, keďže nesúhlasí s rozhodnutím svojich zástupcov. Presne takto prebiehali siahodlhé rokovania v koalícii o pomoci ľuďom," napísal hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.Doplnil, že v utorok mal Sulík na koaličnej rade obhájiť svoje zlyhania pri sankciách na ruskú ropu, „ktoré spôsobia miliardové škody Slovensku". „Jeho rozhodnutie nezúčastniť sa rokovania je dôkazom, že na svoje zlyhanie nemá žiadne uveriteľné argumenty," uzavrel Bystriansky.