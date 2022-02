Sulíkovci sa domnievajú, že Blaha a ďalší politici by mali niesť zodpovednosť za to, čo zverejňujú na sociálnych sieťach

Poslanci dostali vyhrážky rôzneho druhu

Polícia prijala určité opatrenia

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre vyhrážky poslancom Národnej rady SR (NR SR), ktorí minulý týždeň v parlamente podporili obrannú dohodu s USA.Na utorňajšej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec Ján Benčík (klub SaS) s tým, že majú podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy, šírenia nenávisti a násilia.„Domnievame sa, že poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a ďalší politici by mali niesť zodpovednosť za to, čo píšu a zdieľajú na sociálnych sieťach. Niektorí koaliční poslanci totiž dostali vyhrážky rôzneho druhu," zdôvodnil Benčík.Poslanec Marek Šefčík (OĽaNO) doplnil, že tieto vyhrážky sa majú voči poslancom a ich rodinám množiť, preto podávajú toto trestné oznámenie. „To, čo sa momentálne deje na sociálnych sieťach, ale aj priamo pred obydliami poslancov, je neospravedlniteľné," zdôraznila predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.Zverejňovanie adries poslancov a ich rodín je podľa jej slov za čiarou. „Generálna prokuratúra mala v tejto veci konať už minulý týždeň, hneď ako to začalo, a to bez ohľadu na to, či s obrannou dohodou s USA súhlasí, alebo nie. Takéto konanie totiž nemá s demokraciou nič spoločné," konštatovala.Na novinársku otázku, či má niekto zo zákonodarcov zvýšenú policajnú ochranu Zemanová odpovedala, že o tom za poslanecký klub SaS nemá vedomosť a aj keby to vedela, tak by tú informáciu z logických dôvodov neposkytla.Niektorí členovia opozičných strán Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia a Republika zverejnili minulý týždeň na sociálnych sieťach takzvaný „zoznamom zradcov“ s menami 79 poslancov, ktorí v Národnej rade SR podporili obrannú dohodu s USA.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v reakcii na to v pondelok zdôraznil, že polícia tieto prípady vyhrážania sa poslancom eviduje, a preto prijala určité opatrenia, ktoré už z taktických dôvodov nechcel konkretizovať.