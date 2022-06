Sulíkovci vetovali Matovičov návrh na zvýšenie viacerých daní, vnímajú to ako vydieranie

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) na stredajšom rokovaní vlády vetovala návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na zvýšenie viacerých daní a následné zvýšenie platov učiteľov. Po zasadnutí kabinetu to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).„Tento návrh dnes (8. júna pozn. redakcie) Igor Matovič predložil na vládu a my sme tento návrh vetovali," uviedol s tým, že sú pripravení baviť sa o zvýšení niektorých daní iba v prípade, ak iné dane klesnú. Šéf liberálov zároveň ocenil, že ich veto bolo rešpektované. Spájanie zvyšovania daní so zvyšovaním platov učiteľov označil za nekorektné. „My to vnímame ako vydieranie," zhodnotil.