Sulíkovi nevadia osobné útoky, ale chaotické vládnutie. Je ochotný sám odstúpiť, ak to pomôže k odchodu Matoviča

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - Všetko speje k tomu, že ministri za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) podajú na konci augusta demisiu a strana prejde do opozície. SaS nemieni ustúpiť od požiadavky na odstúpenie predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a ministra financií Igora Matoviča Na tlačovej besede to povedal predseda strany SaS a minister hospodárstva Richard Sulík . Ako ďalej pokračoval, už s ním nedokážu byť dlhšie vo vláde. Neprekážajú im osobné útoky, ale chaotické vládnutie.Sulík však dodal, že majú záujem na pokračovaní vlády, no trvajú na odchode Matoviča. Predčasné voľby predseda SaS nepovažuje za dobré riešenie, lepší by bol podľa neho odchod ministra financií. Sám je ochotný odísť, ak to povedie k Matovičovmu odchodu.Najbližšie stretnutie bude v piatok 26. augusta, hoci Sulík už v ďalšom stretávaní sa nevidí zmysel.